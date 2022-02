De rente op hypotheken is in de voorbije weken verder opgelopen en ook deze week zijn de rentes licht omhooggegaan, meldt Van Bruggen Adviesgroep maandag. De verwachting is dat de rentes in de komende weken verder worden verhoogd.

De verhogingen die banken en andere hypotheekverstrekkers hebben doorgevoerd, zijn minimaal. Het gaat om wijzigingen van telkens 0,01 of 0,02 procentpunt. Als die verhogingen bij elkaar worden opgeteld, zijn de rentes in de voorbije weken maximaal 0,1 procentpunt opgelopen.

Zo betaal je nu gemiddeld 1,5 procent als je je hypotheekrente twintig jaar wil vastzetten. Een paar weken geleden was dat nog gemiddeld 1,4 procent. Ook als je de rente vijf, tien of dertig jaar wil vastzetten, betaal je nu meer dan vorige maand.

Hoewel de verhogingen klein zijn, zijn ze toch opvallend, omdat de rentes de afgelopen jaren vooral omlaaggingen. Volgens Van Bruggen lopen de hypotheekrentes de laatste weken op omdat de marktrente ook omhooggaat.

Dit betekent dat banken en andere financiële instellingen zelf ook hogere rentes moeten betalen op geld dat ze lenen van bijvoorbeeld andere banken. Deze hogere rentekosten verwerken de banken in de tarieven die ze rekenen aan hun klanten.

Komende weken nog meer verhogingen

Van Bruggen verwacht dat de rentes de komende weken verder oplopen, omdat de marktrentes de afgelopen tijd harder zijn gestegen dan de hypotheekrentes. Daardoor houden de banken en andere verstrekkers minder geld over. "De kans is dan ook groot dat we de komende weken gaan zien dat de hypotheekrentes met kleine stapjes omhooggaan", aldus het adviesbureau.

Grote verhogingen worden niet verwacht, vanwege de grote concurrentie tussen hypotheekverstrekkers. Van Bruggen denkt dat de hypotheekrentes dit jaar oplopen met in totaal 0,2 tot 0,4 procentpunt, waarvan in de afgelopen week dus al 0,1 procentpunt is gerealiseerd.