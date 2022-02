Huizenkopers hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar in 81 procent van de gevallen meer geboden dan de vraagprijs. In de achterliggende periode ging het bij een op de drie transacties om een halve ton of meer. Dat blijkt zaterdag uit een analyse van RTL Nieuws op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Daarmee wordt overbieden met 50.000 euro of meer steeds gebruikelijker. Een jaar eerder gebeurde dat namelijk nog bij slechts 5 procent van de woningen die van eigenaar wisselden.

Dergelijke bedragen zijn vooral nodig bij woningen met een vraagprijs van tussen de 400.000 en 500.000 euro. Bij woningen met een vraagprijs van 750.000 euro of meer werd in het vierde kwartaal van vorig jaar in meer dan een derde van de gevallen 75.000 tot 100.000 euro extra betaald.

Inmiddels is overbieden een landelijk fenomeen en wordt er zoals gezegd bij 81 procent van alle aankopen overboden. Een jaar eerder was dat nog bij 59 procent van de transacties het geval. Percentueel gezien wordt er in Flevoland, Drenthe en Groningen het vaakst overboden. In Noord-Brabant gebeurt dat het minst vaak.

