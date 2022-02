Later dit jaar valt definitief het doek voor de Renault Scénic, een auto die aan de wieg stond van het eens zo populaire segment van de zogeheten midi-MPV's. Ook aan de productie van de legendarische Espace komt een einde. Het Franse merk wil zich gaan richten op elektrische auto's, waarvoor er productieruimte vrij moet komen.

De bouw van de Renault Scénic loopt nog tot juli van dit jaar door, zo laat de importeur desgevraagd weten aan AutoWeek.

De zevenzitsversie van het model, de zogenoemde Grand Scénic, mag het jaar volmaken. Hetzelfde geldt voor de Renault Espace. Wanneer die modellen precies komen te vervallen, kan het Franse merk nog niet zeggen. De modellen in kwestie zijn getekend door de Nederlandse ontwerper Laurens van den Acker.

De Espace kwam in 1984 op de markt. Hoewel het niet de eerste zogeheten ruimtewagen was, wordt de auto samen met de Chrysler Voyager wel als grondlegger van het segment gezien. In Nederland zijn ruim 40.000 exemplaren van het model verkocht, waarvan de meeste in 2004.

De Renault Scénic behoort tot de succesvolste modellen van het merk. Het model sloeg bij zijn debuut in 1996 direct aan en werd in het jaar daarop direct uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Op het hoogtepunt in 2000 verkocht Renault in Nederland meer dan vijftienduizend stuks op jaarbasis.

De populaire ruimtewagens zijn inmiddels overvleugeld door SUV's en cross-overs. Hetzelfde geldt voor de sedans en stationwagens. Daarom komt er in maart ook een einde aan de productie van de Renault Talisman. Het segment waarin die auto opereert, wordt steeds kleiner. Zo is de Volkswagen Passat-sedan niet meer nieuw te bestellen en komt er spoedig een einde aan de productie van de Ford Mondeo.

