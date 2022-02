De NS kampt al langere tijd met personeelsuitval als gevolg van het hoge aantal besmettingen met COVID-19. Hierdoor rijden ook dit weekend minder intercity’s en sprinters dan normaal. Vanaf maandag schaalt de NS de dienstregeling verder af. Op trajecten met gewoonlijk zes treinen per uur zullen er dan nog vier rijden.

Het gaat om de trajecten Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal, Schiphol - Arnhem/Nijmegen, Utrecht Centraal - Hoofddorp en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam.

De NS had eerder al gemeld dat op het laatstgenoemde traject minder intercity's zullen rijden. Ook afgelopen weekend reden op verschillende plaatsen in het land minder treinen door problemen met het rooster.

"Vanaf 7 februari passen we de huidige dienstregeling tijdelijk verder aan. Dit is nodig omdat steeds meer collega’s thuis zitten door ziekte of quarantaine. Door deze aanpassingen kunnen we de dienstregeling voorspelbaar houden en geven we zieke collega’s de mogelijkheid om te herstellen", geeft een woordvoerder aan. "Wil je met de trein reizen, kijk dan altijd kort van te voren in de reisplanner."

De aanpassing in de dienstregeling zal stapsgewijs gebeuren zodat vanaf 21 februari nog 85% van de treinen rijdt.