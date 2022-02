De Europese Unie en de Verenigde Staten bereikten vrijdag een akkoord over de export van mosselen en oesters. In 2011 was de handel stilgelegd vanwege verschillen in voedselstandaarden, maar eind februari komt hij weer op gang. In eerste instantie worden de zeedieren vanuit Nederland en Spanje uitgevoerd naar de VS.

De Europese Commissie en het Witte Huis onderhandelen al sinds 2015 opnieuw over de zeevruchtenexport. In dat jaar stelden de Commissie en de Amerikaanse voedselwaakhond FDA vast dat de voedselstandaarden van rauwe mosselen in de VS en de EU vergelijkbaar zijn. Dat was daarvoor niet het geval.

Nu bereikten de twee partijen dus een akkoord. De export zal eind februari vanuit beide kanten hervat worden. Nederland en Spanje zijn de eerste landen die mosselen zullen uitvoeren naar de VS, terwijl de Amerikaanse staten Massachusetts en Washington oesters naar Europa zullen sturen. Bedrijven uit andere EU-landen of Amerikaanse staten kunnen zich aanmelden om ook in aanmerking te komen.

Valdis Dombrovskis, EU-commissaris voor Handel, en de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai zijn tevreden met de deal en spreken over "een stap in de goede richting voor de handelsrelaties tussen de EU en de VS".

De twee mogendheden lagen in het verleden regelmatig met elkaar overhoop over handelskwesties. Zo legden de partijen elkaar invoertarieven op in een ruzie over subsidies voor vliegtuigbouwers. Die zijn opgeheven nadat Joe Biden president van de VS was geworden. In november 2020 annuleerde de EU ook handelstarieven op Amerikaanse kreeft.

De VS is een van de grootste zeevruchtenexporteurs ter wereld. Wereldwijd voert het land voor 4,5 miljard dollar (zo'n 4 miljard euro) aan zeevruchten uit, waarvan de EU meer dan 900 miljoen dollar voor haar rekening neemt.