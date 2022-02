De landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, die alle drie tot het Caribisch deel van het Koninkrijk behoren, hoeven het komende jaar geen sluitende begroting hebben, besliste de Rijksministerraad vrijdag. Dat betekent dat ze meer mogen uitgeven dan er binnenkomt. Ook in 2020 en 2021 was dat vanwege de coronapandemie toegestaan.

De landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben met de Nederlandse regering afspraken over hun begrotingsbeleid gemaakt. Met deze drie landen is afgesproken dat ze elk jaar een begroting opstellen waarin de uitgaven en de inkomsten gelijk zijn aan elkaar. Een sluitende begroting, zoals dat heet.

In 2020 was dat voor het eerst niet gelukt vanwege extra kosten als gevolg van de coronapandemie. Daarop vroegen en kregen ze toestemming om zich tijdelijk niet aan de begrotingsnormen te houden. In 2021 gebeurde dat nog eens en nu is afgesproken dat ook in 2022 buiten de lijntjes gekleurd mag worden.

Aruba vroeg daarnaast of een salariskorting voor het overheidspersoneel geleidelijk afgebouwd mag worden. Aan het begin van de pandemie heeft de Nederlandse regering Aruba, Curaçao en Sint-Maarten gevraagd om in ruil voor noodsteun het overheidspersoneel 12,6 procent minder te betalen dan gebruikelijk.

Het kabinet heeft het verzoek tot afbouw niet ingewilligd, omdat Aruba nog steeds een beroep doet op noodsteun en geen sluitende begroting heeft. Aruba mag wel voorstellen doen om die salariskorting anders in te vullen.

Nederland verstrekte al zo'n 1 miljard euro aan noodsteun aan de drie Caribische landen en hielp met voedselpakketten.