Het dagelijks leven is de afgelopen maanden flink duurder geworden. De inflatie kwam in januari volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op 7,6 procent. Zo merken we dat in onze portemonnee.

Flink hogere energierekening

Voor wie het nieuws volgt, moet het geen verrassing zijn: energie is het afgelopen half jaar een stuk duurder geworden, met recordprijzen voor gas en stroom in november. Hoewel de energieprijzen inmiddels weer iets gedaald zijn, liggen ze altijd nog ver boven wat we de afgelopen jaren gewend zijn geweest.

Dat merken we vooral bij het betalen van de energierekening; die zal dit jaar hoger uitvallen dan vorig jaar. Energieleveranciers Eneco en Essent verwachten dat de energierekening voor een doorsnee huishouden maandelijks 17,50 euro hoger uitvalt dan in 2021. In deze tarieven zijn de steunmaatregelen van het kabinet al verwerkt.

De dure energie heeft inmiddels ook voor slachtoffers gezorgd: meerdere energiebedrijven zijn hierdoor ten onder gegaan.

We betaalden 3,8 procent meer voor onze boodschappen

Ook bij het afrekenen in de supermarkten zul je het gemerkt hebben: het bedrag onderaan het bonnetje ligt hoger. Eind vorig jaar betaalden we 3,8 procent meer voor onze boodschappen vergeleken met dezelfde periode in 2020, blijkt uit de recentste cijfers van marktonderzoeker GfK.

Naar verwachting zullen de prijzen alleen maar verder stijgen. Uit de GfK-cijfers blijkt dat we vooral in de laatste maanden van 2021 meer hebben betaald bij de super. Verder weten we door het gebakkelei tussen Albert Heijn en Nestlé dat producenten hun hogere kosten meenemen naar de onderhandelingen met supermarkten, wat weer door kan sijpelen naar de consument.

Tanken was nog nooit zo duur

Ook autorijden is de afgelopen maanden duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine stond zaterdag met 2,158 per liter op het hoogste niveau ooit. Een liter diesel kostte zaterdag 1,846 euro, óók een record.

De prijzen stijgen vooral doordat meer mensen de weg opgaan en de vraag naar brandstof dus toeneemt. Verder houden de markten er rekening mee dat de Russische export van grondstoffen wordt geraakt door een escalatie van het conflict aan de grens met Oekraïne, bijvoorbeeld in het geval van economische sancties. Ook speelt de sterke dollar een rol.

We betalen meer aan gemeenteheffingen

De gemeentelijke belastingen gaan dit jaar over de hele linie omhoog. Vooral de onroerendzaakbelasting (ozb) en de riool- en afvalstofheffing stijgen, zo bleek eerder deze week uit cijfers van het CBS.

Zo stijgt de ozb dit jaar met 4,8 procent, tegenover een gemiddelde stijging van 4 procent over de laatste tien jaar. Verder nemen de opbrengsten uit de rioolheffing naar verwachting met 2,9 procent toe tot 1,8 miljard euro, de grootste stijging in tien jaar.

Even shoppen ook prijziger

Andere alledaagse artikelen zoals kleding zijn de afgelopen maanden rap in prijs gestegen. Zo was een broek of een trui in december volgens het CBS gemiddeld 5,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.