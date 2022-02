Nederlanders openden in de voorbije twee jaar zo'n 30.000 nieuwe webshops. Daardoor zijn er nu in totaal bijna 80.000 online winkels, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het merendeel van die winkels wordt gerund door één persoon.

De verkopen via internet zitten al jaren in de lift, maar zijn door de coronapandemie nog een stuk harder toegenomen. Veel Nederlanders lijken hiervan te willen profiteren en openden daarom in de afgelopen twee jaar een webshop.

Zo kwamen er onder meer veel winkels bij die voeding of huis- en tuinartikelen verkopen. Ongeveer een kwart van de 80.000 winkels in ons land verkoopt kleding. Daarmee is het de grootste groep binnen de webshops.

Uit de cijfers van het CBS komt ook naar voren dat er vorig jaar minder bedrijven zijn opgeheven dan in het jaar ervoor. In dat eerste coronajaar stopten ruim 140.000 bedrijven, al dan niet door een faillissement. Afgelopen jaar daalde dat aantal tot minder dan 100.000.

Vorige maand werd al duidelijk dat het aantal vrouwen dat een bedrijf startte, is gestegen in 2021. Vier op de tien startende ondernemers is een vrouw.