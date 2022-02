In december daalden de winkelverkopen in de Europese Unie nergens zo hard als in Nederland. De consument kocht in ons land 9,2 procent minder dan de maand ervoor. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Eurostat (pdf). De oorzaak hiervan was de strenge lockdown.

Vanaf 19 december moesten niet-essentiële winkels in Nederland dicht, terwijl winkels in veel andere landen open mochten blijven. Gemiddeld daalden de verkopen in de EU met 2,8 procent.

Nederland deed het dus behoorlijk slechter en bungelt ver onderaan. Na ons land hadden Spanje en Duitsland de grootste verliezen: respectievelijk 5,7 en 5,5 procent. Letland was een positieve uitschieter, met een plus van 7,2 procent.

EU-burgers kochten vooral minder non-foodproducten. Daar vallen onder meer kleding en schoenen onder. De uitgaven aan eten en drinken bleven op peil.

Over het hele jaar namen de winkelverkopen in het eurogebied met 5 procent toe ten opzichte van 2020, waarbij de verkoop van autobrandstof een stijging van ruim 14 procent liet zien.