De lonen zijn vorige maand met zo'n 2,4 procent gestegen. Daarmee zet de gemiddelde stijging door, zo blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Toch leveren we vanwege de torenhoge inflatie nog steeds flink aan koopkracht in. Vakbonden vinden dat bedrijven daarom snel de knip moeten trekken. Maar werkgevers en economen noemen dat voorbarig: zij gaan ervan uit dat de inflatie later dit jaar daalt.

"Wij verwachten dat de lonen verder omhooggaan", zegt een woordvoerder van AWVN. "De economische berichten zijn positief, veel bedrijven draaien goed en er is sprake van een personeelstekort." Vorig jaar kwam de gemiddelde loonstijging nog uit op 2,1 procent.

Vooral in de voedingsindustrie, chemie, detailhandel, groothandel en de zorg zijn de lonen de afgelopen tijd gestegen. Zelfs in de horeca, een sector die hard is getroffen tijdens de coronacrisis, krijgen de werknemers de komende twee jaar meer salaris. Sommige medewerkers krijgen dit jaar en volgend jaar een loonsverhoging van in totaal meer dan 5 procent, terwijl anderen 4 procent meer ontvangen. Toch blijven de verschillen per sector groot.

Vakbonden eisen dan ook een veel grotere loonstijging van de werkgevers aangezien de inflatie inmiddels is opgelopen tot 7,6 procent. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV maakt zich dan ook grote zorgen. "De energierekening gaat omhoog en de boodschappen worden duurder. Ondertussen zijn er genoeg sectoren en beursgenoteerde bedrijven waar het goed gaat. Compenseer die prijsstijgingen, zodat werknemers hun koopkracht behouden."

Inflatie zal afzwakken

De werkgevers houden zich vast aan de raming van De Nederlandsche Bank (DNB) waarbij de inflatie dit jaar op ongeveer 3 procent uitkomt. "De inflatie zal afvlakken, er is geen reden tot paniek. We moeten per sector of bedrijf kijken wat mogelijk is als het gaat om de lonen", aldus de AWVN.

ING-econoom Marcel Klok vertelt dat de inflatie voor twee derde wordt veroorzaakt door de hoge brandstof- en energieprijzen. "Wij verwachten dat die prijzen tot het einde van de winter hoog blijven en daarna zullen dalen. Dus een inflatie van 3 procent op jaarbasis is reëel."

In 2023 komt er een omslagpunt

Klok verwacht dat de loonstijging dit jaar uitkomt op maximaal 2,7 procent. "Dat is lager dan de inflatie, maar in 2023 zal er een omslagpunt komen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en daarmee dus ook de ontwikkeling van de lonen, lopen altijd achter de economische groei aan. Dus vanaf volgend jaar zullen de lonen hoger zijn dan de inflatie."

Economen van Rabobank denken dat de inflatie in 2023 uitkomt op 2,6 procent en de loongroei tussen de 3,3 en 3,5 procent, waarmee het koopkrachtverlies grotendeels wordt goedgemaakt.