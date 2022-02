De vogelgriep raast door ons land, maar in de supermarkt zullen we daar voorlopig nog niet al te veel van merken. Het aantal pluimveedieren dat geruimd wordt is op dit moment nog geen 1 procent van de totale populatie en valt in het niet bij de vorige crisis in 2003 toen meer dan 30 miljoen dieren werden geruimd.

De laatste tijd vinden er steeds meer ruimingen van kippen en eenden plaats omdat ze vogelgriep hebben. Donderdag moesten er nog 30.000 dieren aan geloven en sinds oktober werden er al zo'n 1,5 miljoen gedood.

Minister Henk Staghouwer van Landbouw is bezorgd over de situatie en gaat met de pluimveesector in gesprek over maatregelen voor de lange termijn. Over welke maatregelen dat gaat, is voorlopig niet duidelijk. Sinds oktober is er wel een ophokplicht van kracht. Dat betekent dat alle pluimveebedrijven hun dieren binnen moeten houden en moeten afschermen van naburige bedrijven, zodat de ziekte zich minder makkelijk verspreidt.

'Nederlandse markt krijgt altijd voorrang bij levering'

Toch moeten we niet vrezen dat er plots geen kippenbouten of eieren meer te vinden zijn in de supermarktschappen. In totaal zijn er zo'n 92 miljoen pluimveedieren in Nederland, wat betekent dat tot dusver zo'n 0,7 procent van de totale populatie geruimd is als gevolg van de vogelgriep.

Mocht het probleem binnenkort toch groter worden, dan zal de sector er altijd voor zorgen dat op de eerste plaats de Nederlandse markt bevoorraad wordt, het buitenland is daarna pas aan de beurt. "Nederland krijgt altijd prioriteit bij de levering", legt Peter van Horne van de Wageningen University & Research (WUR) uit. "Dat is dan waarschijnlijk jammer voor Duitsland, maar de Nederlandse consument moet nergens voor vrezen."

'Consument legt link tussen supermarktkip en vogelgriep niet'

En naar alle waarschijnlijkheid zal de verkoop van vlees of eieren ook niet meteen instorten door de ziekte. "Uit studies die gedaan zijn bij eerdere uitbraken blijkt dat de consument in de supermarkt niet de link legt tussen een stuk kip of een doos eieren en de vogelgriep. De verkoop heeft er nog nooit onder geleden", legt Van Horne uit.

De laatste keer dat Nederland hard werd geraakt door de vogelgriep was in 2003. Bij 1.349 pluimveehouderijen werden toen kippen, kalkoenen en eenden geruimd. In totaal werden 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren gedood. Sindsdien zijn er allerlei hygiëneprotocollen opgesteld om de dieren te beschermen.

In de rest van Europa gaat de ziekte ook rond. Volgens Duitse onderzoekers hebben we momenteel te maken met de ergste uitbraak van vogelgriep ooit in Europa. Tussen begin oktober en eind december werd de griep aangetroffen bij 534 Europese pluimveebedrijven.