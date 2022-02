De 44 grootste gemeenten vragen minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie om de tarieven van stadswarmte los te koppelen van de gasprijs, meldt de NOS donderdag. De kwestie is al jaren een wens van Kamerleden maar het aanpassen van de Warmtewet blijkt nog niet te zijn geregeld.

Stadswarmte komt vrij als restproductie in een elektriciteitscentrale of bij een afvalverwerker in de omgeving. Naar schatting krijgen ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens hun warmte via een warmtenet.

Het zijn de gemeenten die besluiten om wijken over te laten stappen op stadsverwarming. Dat kan zijn omdat ze willen kiezen voor duurzame energie.

De gasprijzen zijn flink gestegen doordat er meer vraag is dan aanbod. De gasvoorraden zijn ook minder.

Doordat de prijs van stadswarmte is gekoppeld aan die van gas, zijn ook huishoudens die geen gas verbruiken soms tientallen euro's per maand extra kwijt. Huishoudens die stadswarmte gebruiken kunnen niet zelf hun eigen energieleverancier kiezen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven. Maar dat gebeurt dus op basis van de sterk gestegen gasprijs.

Toenmalig demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius had in oktober begrip voor de frustratie van de Kamer over de gekoppelde stadswarmte- en gasprijzen. Ze schoof de zaak toch door naar het nieuwe kabinet.

Een woordvoerder van Jetten laat aan NU.nl weten dat de kwestie nog moet worden geregeld in een volgende Warmtewet. Daarvoor moet de minister nog verdere afspraken maken met gemeenten.