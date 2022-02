Vorig jaar vlogen in totaal 29 miljoen passagiers van of naar een van de vijf grote Nederlandse luchthavens. Dat is iets meer dan een derde van het reizigersaantal van voor de pandemie. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, vlogen nog 81 miljoen passagiers van of naar de vijf vliegvelden. Dat aantal werd vorig jaar bij lange niet gehaald. De lockdowns en bijbehorende reisbeperkingen waren daar de oorzaak van.

Toch lijkt het vliegverkeer weer langzaam uit het dal te komen. Vanaf april 2021 waren er elke maand meer reizigers dan in dezelfde maand een jaar eerder. In totaal waren er vorig jaar 25 procent meer reizigers dan het jaar ervoor. Met 4,5 miljoen reizigers was augustus de drukste maand.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart

Veruit het grootste deel (zo'n 90 procent) van de passagiers reisde via Schiphol. Met 2,7 miljoen reizigers was Eindhoven vorig jaar nummer twee. De overige reizigers vlogen van of naar Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport of Groningen Airport Eelde.