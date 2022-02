Facebook-moederbedrijf Meta is donderdag meer dan 230 miljard dollar (ruim 200 miljard euro) aan beurswaarde kwijtgeraakt. De prijs van het aandeel daalde maar liefst 25 procent. Het is, gemeten in dollars, de grootste waardedaling ooit van een bedrijf op één dag in de VS, meldt persbureau Bloomberg. Oorzaak was het zwaar tegenvallende kwartaalbericht van Meta woensdagavond.

De koersval komt niet helemaal als een verrassing. Tijdens de nabeurshandel op woensdag werd al duidelijk dat beleggers de resultaten van Meta niet pruimden. Toen de beurs in New York donderdagochtend opende, viel de koers dan ook hard terug.

Voor het eerst sinds zijn bestaan trok Facebook, dat voorheen naamgever was voor het hele concern, minder gebruikers dan in het voorgaande kwartaal. Daarnaast vielen de groeivooruitzichten van Meta tegen.

Het bedrijf, dat ook achter onder meer WhatsApp en Instagram zit, rekent voor het eerste kwartaal op een omzet van tussen de 27 en 29 miljard dollar. Dat zou een groei van tussen de 3 en 11 procent betekenen, veel minder dan waar kenners gemiddeld rekening mee hielden.

Meta heeft ook last van hoge inflatie

Het socialemediaconcern zei ook problemen te verwachten door de aanhoudend hoge inflatie, die adverteerders dwingt om te snijden in hun uitgaven. Advertenties zijn veruit de belangrijkste inkomstenbron van het door Mark Zuckerberg geleide bedrijf.

Daarnaast voelt Meta de gevolgen van aanpassingen in Apples mobiele besturingssysteem iOS, waardoor apps het surfgedrag van consumenten met iPhones minder gemakkelijk kunnen volgen. Ook kijken toezichthouders en regelgevende instanties steeds kritischer naar het bedrijf.

Overigens krabbelde het aandeel na de koersval een beetje op. Een uur na de enorme waardedaling had het aandeel een stukje van het verlies weer goedgemaakt.