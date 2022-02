De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt nu nog niet in vanwege de flink opgelopen inflatie, maar het zou zomaar kunnen dat de rente later dit jaar alsnog omhooggaat. Dat blijkt donderdag uit opmerkingen van ECB-president Christine Lagarde.

Na afloop van het rentebesluit van de centrale bank kreeg ze de vraag of ze nog steeds verwacht dat er in 2022 waarschijnlijk geen renteverhogingen plaatsvinden. Daarop gaf ze geen bevestigend antwoord, maar Lagarde benadrukte dat de ECB alle data in de gaten houdt en in maart opnieuw bekijkt of er stappen nodig zijn.

Op de Europese aandelenbeurzen is geschrokken gereageerd door beleggers, want een hogere rente is ongunstig zijn voor de waardering van aandelen. Zo ging de AEX-index in Amsterdam tijdens de opmerkingen van de ECB-president duidelijk omlaag. Rond 15.00 uur noteerde de graadmeter 1,8 procent in de min.

De ECB hield de belangrijkste rentetarieven en zijn steunprogramma's donderdag zoals verwacht nog ongemoeid. Dat betekent onder meer dat banken gratis geld kunnen blijven lenen bij de ECB. Daarnaast moeten ze nog steeds betalen om geld bij de centrale bank te stallen.

Britse centrale bank verhoogt de rente wel

De Bank of England (BoE) heeft daarentegen het belangrijkste rentetarief wel verhoogd. Dat is de tweede keer op rij dat de rente in het VK omhooggaat. De Britse centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden. Die kwam in december uit op het hoogste niveau in 30 jaar. Door een hogere rente wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

Het was voor het eerst sinds 2004 dat de rente in het Verenigd Koninkrijk voor de tweede keer op rij werd verhoogd. De rente ging naar 0,5 procent. In december werd de rente al opgeschroefd naar 0,25 procent.