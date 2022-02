De subsidiepot voor het kopen of leasen van een nieuwe of tweedehands elektrische auto is precies een maand nadat het loket openging nog voor meer dan de helft gevuld. In totaal kwam 91,4 miljoen euro beschikbaar. Tot dusver is voor 37,2 miljoen euro aan aanvragen gedaan, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVO, die het potje beheert.

In 2020 was er voor het eerst subsidie vrijgemaakt voor de aanschaf van een elektrische auto. Het bedrag dat je kon krijgen was toen hoger, het potje kleiner. Al het geld voor de aanschaf van een nieuwe auto, was binnen acht dagen op.

Dit keer gaat het een stuk geleidelijker, blijkt uit de cijfers. Voor de aanschaf of lease van een nieuw elektrisch exemplaar is deze ronde 71 miljoen euro beschikbaar. Daarvan zijn na een maand voor iets meer dan negenduizend auto's aanvragen gedaan. Dat komt neer op een totaalbedrag van 30,3 miljoen euro.

Voor het huren of kopen van een gebruikte elektrische auto is in totaal 20,4 miljoen euro beschikbaar, daarvan is nu voor 6,9 miljoen euro aan aanvragen gedaan.

Van de pot met 91,4 miljoen euro is nu nog 54,2 miljoen euro beschikbaar. Voor een tweedehands elektrische auto kun je een tegemoetkoming van 2.000 euro in de kosten krijgen. Voor een nieuwe gaat het om een bedrag van 3.350 euro.

De (nieuw)prijs van de auto waar subsidie voor wordt aangevraagd, moet tussen de 12.000 euro en 45.000 euro liggen om in aanmerking te komen.