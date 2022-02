ING heeft 346 miljoen euro opzijgezet om zich in te dekken tegen mensen die hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen, blijkt donderdag uit de jaarcijfers. De Nederlandse bank vult de zogenaamde stroppenpot elk kwartaal aan, maar dit keer is het bedrag uitzonderlijk hoog.

De bank vreest dat mensen als gevolg van de oplopende inflatie meer geld kwijt zijn aan levensmiddelen en daardoor meer moeite hebben om hun hypotheek af te betalen. Daarnaast is de verwachting dat de hypotheekrentes binnenkort zullen stijgen, wat het voor sommigen extra moeilijk maakt.

Op dit moment ziet ING niet meer mensen met betalingsproblemen dan normaal. Integendeel zelfs: het aantal mensen met betalingsproblemen is kleiner dan vorig kwartaal. "Of die groep het komende kwartaal zal groeien weten we niet, maar we verwachten in ieder geval meer geld kwijt te zijn aan onbetaalde hypotheken", zegt een woordvoerder van de bank. Het kan dus ook zo zijn dat het die bestaande groep klanten niet gaat lukken grotere bedragen te betalen.

Daarnaast zette ING het afgelopen jaar ook nog 180 miljoen euro opzij om mensen die in het verleden te veel rente betaalden op hun leningen te compenseren en de bank reserveert 141 miljoen euro voor de terugtrekking uit de Franse markt. ING sluit zijn Franse divisie voor particulieren en verkoopt die naar alle waarschijnlijkheid aan de Franse bank Société Générale.

Verder heeft het bedrijf een goed jaar achter de rug. De winst verdubbelde bijna naar 4,8 miljard euro en zit daarmee weer op het niveau van voor de coronacrisis.