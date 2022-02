Tesla roept 817.143 Amerikaanse auto's terug omdat het signaal dat aangeeft dat de chauffeur zijn gordel niet omheeft niet zou werken. Dat meldt de Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA (pdf) donderdag.

Net als in de meeste moderne auto's zit in alle recent gebouwde Tesla's een waarschuwingssignaal dat aangeeft dat de chauffeur zijn riem niet goed heeft omgedaan wanneer het voertuig al rijdt. In een aantal Tesla's zou dat signaal niet werken, wat volgens de NHTSA voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De terugroepactie is van toepassing op Model S-wagens gebouwd tussen 2020 en 2021, Model X's uit 2021 en 2022, Model 3's die geproduceerd werden tussen 2017 en 2022 en Model Y-wagens die gemaakt werden tussen 2019 en 2022.

Tesla heeft de veiligheidswaakhond laten weten dat het defect nog geen incidenten zijn gebeurd door het defect.