Hoe Shell presteert op het terrein van de energietransitie krijgt een groter aandeel in het vaststellen van de beloning van de topbestuurders van het bedrijf. In hoeverre bonussen daarvan afhangen, wordt in het komende jaarverslag inzichtelijk gemaakt. Dat zei CEO Ben van Beurden donderdag in een toelichting op de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf.

"Het is voor het eerst dat we dat doen", zei Van Beurden over het inzichtelijk maken van de prestaties van Shell op het gebied van de energietransitie. Dat gebeurt bij de publicatie van het jaarverslag dat medio maart verschijnt.

Binnen het vaststellen van de langetermijnbeloningen van de top van Shell tellen de prestaties op het gebied van verduurzaming nu nog voor 10 procent mee. "Dat gaat omhoog naar 20 procent."

Shell behaalde vorig jaar vier keer meer winst dan in het jaar ervoor, vooral dankzij de hogere gasprijzen. Van Beurden zei in de toelichting op de jaarcijfers ook dat Shell zich niet langer bemoeit met de gaswinning in Groningen. "Dat is uit onze handen. De overheid bepaalt het beleid daarin en wij volgen dat."

Shell is samen met ExxonMobil aandeelhouder van de NAM, die sinds jaar en dag het Groninger gasveld exploiteert.

De winst kwam in 2021 uit op 19,3 miljard dollar (17,1 miljard euro), tegen 4,8 miljard dollar een jaar eerder. In het vierde kwartaal kon Shell 6,4 miljard dollar bijschrijven, waar dat een kwartaal eerder nog 4,1 miljard dollar was.