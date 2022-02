Rotterdam stelt als tweede Nederlandse stad een verbod in op nieuwe darkstores waar flitsbezorgers als Gorillas en Getir hun goederen opslaan. De gemeenteraad stemde donderdagochtend in met een voorbereidingsbesluit daarover. Over een jaar komt de gemeente met een nieuw bestemmingsplan voor darkstores.

Flitskoeriers worden steeds populairder met hun belofte boodschappen binnen tien minuten te leveren. Om dat efficiënt te kunnen doen, kopen ze grote hoeveelheden goederen aan die ze opslaan in panden met afgeplakte ramen.

Die darkstores bevinden zich meestal in woonwijken en zorgen geregeld voor overlast bij buurtbewoners. De wachtende bezorgers blokkeren de doorstroom of ze rijden met hun fiets roekeloos door de stad. Daarnaast gaat de bevoorrading van de panden vaak gepaard met veel lawaai.

"Met flitsbezorging op zich is niets mis, maar hoe het nu in de praktijk gaat is bloedirritant," zegt wethouder Roos Vermeij (Economie en Wijken). "Met dit besluit stellen we orde op zaken en kunnen we de komst van nieuwe darkstores beter reguleren."

Het verbod op nieuwe darkstores is voor een jaar van kracht. In die tijd werkt Rotterdam aan een bestemmingsplan voor de bezorgers. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet duidelijk, maar een woordvoerder kon wel zeggen dat de magazijnen zoveel mogelijk uit woonwijken geweerd zullen worden. Er zijn momenteel dertien darkstores in Rotterdam.

Eerder kwam ook al Amsterdam met een verbod op nieuwe darkstores voor de termijn van een jaar. Ook daar wordt gekeken naar nieuwe regels. Utrecht liet eerder aan NU.nl weten voorlopig geen plannen te hebben voor een verbod en Den Haag zou binnenkort met nieuwe regels komen.