Het leven in Turkije was in januari 48,7 procent duurder dan in januari vorig jaar, meldt het Turkse statistiekbureau TUIK donderdag. Dat is het hoogste inflatieniveau in twintig jaar tijd. De inflatie in Turkije stijgt al geruime tijd fors door het onorthodoxe rentebeleid van president Recep Tayyip Erdogan.

De stijging van de levenskosten is groter dan verwacht. Analisten hadden gerekend op 46,7 procent. In vergelijking met december steeg de inflatie 11,1 procent. In de laatste maand van vorig jaar bedroeg de Turkse inflatie 36,1 procent.

De inflatie blijft stijgen doordat de Turkse centrale bank de ene na de andere renteverlaging doorvoert. Volgens de meeste economische theorieën stijgt de inflatie als de rente lager wordt, omdat mensen dan minder verdienen aan het geld op hun bankrekening en het dus sneller uitgeven. Erdogan keert die redenering echter om en denkt dat verlaging van de rente tot minder inflatie zal leiden.

Dat lijkt vooralsnog niet het geval. Experts zien het somber in en verwachten dat de inflatie nog een tijd zal doorstijgen.

Het rentebeleid van Erdogan heeft ook een grote invloed op de lira. In het afgelopen jaar daalde de Turkse munt 30 procent ten opzichte van de euro en sinds het begin van dit jaar ging er al zo'n 4 procent af.