Op Bali landt donderdag de eerste directe vlucht met internationale toeristen aan boord sinds de uitbraak van COVID-19. Het vliegtuig is bij lange na niet gevuld: het gaat om een handvol bezoekers, maar het is wel de eerste vlucht in twee jaar tijd.

Bali zat in verband met corona op slot voor internationale toeristen. De eerste toeristen die nu landen, moeten na aankomst wel in quarantaine.

Een vlucht van de Indonesische maatschappij Garuda vanuit de Japanse hoofdstad Tokio landt donderdagmiddag (lokale tijd). Daar zitten zes toeristen in, meldt een woordvoerder van het Bali Government Tourism Office.

Ook bezoekers uit China en Nieuw-Zeeland en een aantal andere landen zijn welkom. Er staan echter nog geen vluchten uit die landen in de planning.