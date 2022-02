Waar consumenten en bedrijven zuchten onder de hogere gasprijzen, leggen die energieconcern Shell niet bepaald windeieren. Het concern dat sinds dit jaar als volledig Brits door het leven gaat, boekte in het afgelopen jaar vier keer meer winst, vooral dankzij die hogere gasprijs.

De winst kwam in 2021 uit op 19,3 miljard dollar, tegen 6,4 miljard dollar een jaar eerder. In het vierde kwartaal kon Shell 6,4 miljard dollar bijschrijven, waar dat een kwartaal eerder nog 4,1 miljard dollar was.

Met name de aandeelhouders van Shell spinnen garen bij de betere resultaten van het concern en het verzetten van de bakens. Volgens CEO Ben van Beurden was 2021 voor Shell "een memorabel jaar" waarin een nieuwe strategie werd aangekondigd en de structuur van het bedrijf werd aangepast.

Daardoor is Shell op papier niet langer deels Nederlands en verloor het concern het predicaat 'koninklijk'.