De Nederlandse marktwaakhond ACM legt PostNL een boete van 2 miljoen euro op omdat in 2019 te veel brievenpost te laat bij de ontvanger was. De wet schrijft voor dat minstens 95 procent van de post op tijd moet zijn en PostNL leverde twee jaar geleden 94,3 procent op tijd. PostNL tekent bezwaar aan.

Het postbedrijf krijgt de boete omdat consumenten volgens de ACM "moeten kunnen uitgaan van een hoge betrouwbaarheid van de bezorging van de brievenbuspost". Omdat PostNL door de overheid is aangewezen als postbezorger, gelden er bepaalde kwaliteitscriteria.

PostNL tekent bezwaar aan tegen de boete. Het bedrijf spreekt van overmacht omdat er toen problemen in de bezorging ontstonden door de overname van concurrent Sandd. Het netwerk van Sandd bleek niet in staat om grote hoeveelheden post te bezorgen, waardoor PostNL een groter dan verwacht deel op zich moest nemen. Dat is volgens het bedrijf de oorzaak dat niet alle brieven op tijd geleverd werden.

De ACM gaat daar niet in mee. Volgens de autoriteit heeft PostNL niet adequaat geanticipeerd op eventuele problemen bij Sandd en stond de postbezorging al voor de overname onder druk. Sinds 2014 daalt het aantal op tijd bezorgde brieven.

Vorig jaar leverde PostNL brievenpost ook niet vaak genoeg op tijd, maar toen zag de ACM het door de vingers omdat de coronamaatregelen en ziekteverzuim tot capaciteitsproblemen leidden.