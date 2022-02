In 2022 zullen er 50 to 90 procent meer reizigers naar Nederland komen, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) donderdag. De brancheorganisatie rekende twee scenario's voor, waarbij ze rekening hield met de snelheid van versoepelingen. Het toerisme zal echter nog niet op het niveau van voor corona terechtkomen.

In het allerbeste scenario vervallen zo goed als alle reisbeperkingen in het voorjaar en komt het internationale toerisme naar ons land meteen op gang. Ook zouden er in dat scenario opnieuw congressen plaatsvinden, maar in beperkte mate. "In dat geval verwachten we twaalf miljoen bezoekers, wat 90 procent meer is dan een jaar geleden", zegt algemeen directeur Jos Vranken.

Er bestaat ook een kans dat het reisverkeer trager op gang komt doordat de omikrongolf (of een andere variant van het virus) de maatschappij nog wat langer gesloten houdt. Het NBTC gaat ervan uit dat er dan wel zal worden gereisd in de zomer, maar dat mensen dichter bij huis op vakantie gaan. Zakelijke reizen en congressen vinden in dat scenario bijna niet plaats. Als dat het geval is, verwacht het NBTC negen miljoen bezoekers - 50 procent meer dan vorig jaar.

In beide gevallen komt het toerisme echter nog lang niet op het niveau van voor de coronapandemie terecht. In 2019 ontving ons land 20,1 miljoen reizigers, in 2020 waren dat er 6 miljoen.

Ook Nederlanders zullen volgens het NBTC vaker naar het buitenland gaan. "Als de maatregelen het toelaten, verwachten we dat er dit jaar 7 procent minder Nederlanders op vakantie gaan in eigen land. Als de maatregelen strenger worden, blijft het aantal binnenlandse vakantiegangers op hetzelfde niveau als afgelopen jaar", zegt Vranken.