Aandelen van de Zweedse muziekdienst Spotify zijn woensdag in de met zo'n 20 procent in waarde gedaald. Eerder op de dag voorspelde het bedrijf al lagere winstmarges en een minder snelle stijging van het aantal nieuwe abonnees.

De tegenvallende cijfers komen op een slecht moment voor Spotify, dat de afgelopen weken in opspraak raakte nadat verschillende grote artiesten hadden besloten hun muziek van de dienst te verwijderen.

Het aandeel van 'Facebook-moeder' Meta Platforms ging woensdag met 23 procent onderuit. Zo'n sterke koersval is ongekend voor het bedrijf dat sinds beursgang in 2012 op één uitzondering na ieder jaar in waarde steeg.

De waardedaling van Meta volgde op een aankondiging van het bedrijf dat het de komende tijd minder advertentie-inkomsten verwacht nu bedrijven steeds meer te lijden hebben van de aanhoudend hoge inflatie en de verstoringen in de leveringsketen.

Meta rekent voor het eerste kwartaal op een omzet tussen de 27 miljard en 29 miljard dollar. Dat zou een groei tussen de 3 en 11 procent betekenen, veel lager dan waar kenners rekening mee hielden.