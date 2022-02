De Zweedse muziekdienst Spotify verwacht dat de winstmarge iets lager zal uitvallen dan de afgelopen tijd het geval was. Ook denkt het bedrijf de komende tijd minder nieuwe abonnees te krijgen.

De streamingdienst gaf geen reden voor de tegenvallende prognose, maar zei wel dat het door de onzekerheid rond het coronavirus lastiger is om een verwachting uit te spreken.

Spotify raakte de afgelopen weken in opspraak nadat verschillende grote artiesten besloten hun muziek van de dienst te verwijderen. Volgens de muzikanten en andere critici zou comedian Joe Rogan in zijn Spotify-podcast onjuiste informatie over corona verspreiden.

Podcasts zijn een belangrijke aanjager voor de groei van Spotify geweest. Aan het eind van het kwartaal waren er 3,6 miljoen podcasts op het platform, 400.000 meer dan in het kwartaal ervoor. Het aandeel podcasts in de totale geluisterde uren op Spotify bereikte ook een record.

De verwachte winstmarge van het bedrijf is dit kwartaal 25 procent, anderhalf procent minder dan in het vierde kwartaal van 2021, toen Spotify 26,5 procent winst maakte. Er komen naar verwachting 3 miljoen betalende abonnees bij, tegen 8 miljoen in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Ook Crosby, Stills en Nash verlaten Spotify

Nadat Neil Young vorige week bij Spotify vertrok vanwege Rogans gewraakte podcasts, hebben ook zijn vroegere bandgenoten stelling genomen tegen de muziekdienst. David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash hebben hun labels gevraagd om hun werk bij Spotify weg te halen.

Niet alleen tegenstanders van onjuiste informtie verlaten Spotify: ook de verspreiders van mogelijke desinformatie houden het voor gezien, maar dan om een heel andere reden. De Nederlandse podcastmaker Jorn Luka, eerder uitgeweken van YouTube naar Spotiy, besloot al zijn podcasts van het streamingplatform te verwijderen nadat Spotify enkele afleveringen offline had gehaald.