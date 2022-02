Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals. Het OM wil bekijken of het beide bedrijven kan vervolgen voor het in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen van gevaarlijke stoffen, wat risico's kan opleveren voor de volksgezondheid.

Het besluit volgt na bestudering van de aangiftes die advocaat Bénédicte Ficq heeft gedaan namens meer dan achthonderd personen en een aantal organisaties.

Het OM heeft na de aangiftes verschillende documenten opgevraagd en onderzocht. Op basis daarvan besloot het tot een strafrechtelijk onderzoek naar de staalproducent en het naastgelegen Harsco Metals, dat restproducten verwerkt. In het onderzoek wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de rol van de bedrijfsleiding. Na afloop van het onderzoek bepaalt het OM of het overgaat tot vervolging van de bedrijven en de leidinggevenden.

Momenteel lopen er al juridische procedures tegen beide bedrijven. Zo moet Harsco Metals donderdag verschijnen in de rechtbank in Amsterdam, waarbij wordt gekeken of het bedrijf zich heeft gehouden aan vergunningsvoorschriften.

Tata Steel moet zich later dit jaar verantwoorden voor vier overtredingen. Een daarvan betreft de zogeheten zwarte sneeuw. Daarover was vorig jaar februari veel te doen. Het bedrijf had een berg kolen niet goed afgedekt, waardoor kolengruis door de harde wind in de omgeving terechtkwam.