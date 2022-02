De gemeentelijke belastingen gaan dit jaar over de hele linie omhoog. Vooral de onroerendzaakbelasting (ozb) en de riool- en afvalstofheffing stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De ozb-opbrengsten voor gemeenten nemen dit jaar met 4,4 procent toe tot 4,8 miljard euro. In 2021 was nog sprake van een stijging van 5,8 procent. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen was afgelopen jaar sprake van een uitschieter.

"Ook dit jaar ligt de ozb op een hoog niveau, aangezien de gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar op 4 procent ligt", aldus Van Mulligen. "Het gaat hier om een combinatie van de WOZ-waarde plus het tarief dat daaraan is gekoppeld. Gemeenten kunnen dat tarief wijzigen."

De opbrengsten uit rioolheffing nemen dit jaar naar verwachting met 2,9 procent toe tot 1,8 miljard euro, de grootste stijging in tien jaar. De gemiddelde toename van de begrote rioolheffing over de afgelopen vijf jaar bedraagt 2 procent. "Je kunt je voorstellen dat de overvloedige regen heeft gezorgd voor hogere onderhoudskosten. De opbrengst van de rioolheffing moet die kosten dekken", zegt Van Mulligen.

De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten brengen dit jaar naar verwachting 2,3 miljard euro op. Dit is 4 procent meer dan vorig jaar.