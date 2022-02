India wil een eigen digitale munt ontwikkelen. De cryptovariant van de roepie moet nog dit jaar verschijnen. Dat heeft de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman bekendgemaakt.

De regering van India, de vijfde economie ter wereld, hoopt dat de komst van een digitale munt zorgt voor een efficiënter en goedkoper geldsysteem. De centrale bank van het land, dat ruim 1,3 miljard inwoners telt, heeft de afgelopen tijd al enkele tests uitgevoerd met de cryptoroepie.

Ook heeft de regering in New Delhi besloten dat er een cryptobelasting komt. Inwoners moeten 30 procent belasting gaan betalen over winsten die ze behalen met het beleggen in digitale munten.

India is niet het eerste land dat een eigen cryptomunt ontwikkelt. China kwam eerder al met een digitale variant van de yuan. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gekeken naar een digitale munt, die al is omgedoopt tot Britcoin.

El Salvador heeft vorig jaar besloten dat de grootste cryptomunt, de bitcoin, overal in het land moet worden geaccepteerd als betaalmiddel. Het land heeft echter geen plannen voor een eigen digitale munt.