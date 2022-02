Supermarkten voeren een keiharde prijzenoorlog om consumenten naar hun winkel te krijgen en marktaandeel te behouden. Dat leidt soms tot lege schappen, maar mogelijk ook tot minder hoge prijzen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Klanten worden verleid met spectaculaire aanbiedingen en supers halen alles uit de kast tijdens onderhandelingen met leveranciers. "Er is sprake van een hevige strijd tussen supermarkten onderling en met leveranciers, het is echt een slagveld op dit moment", zegt supermarkt- en marketingdeskundige Paul Moers.

"In het verleden was Albert Heijn dominant, maar nu is er hevige concurrentie van Jumbo, Lidl en de gefuseerde Coop en PLUS. Het is strijden, strijden en nog eens strijden om geen marktaandeel te verliezen."

Toch kunnen consumenten ook te maken krijgen met prijsstijgingen vanwege oplopende grondstofprijzen, hogere energiekosten en duurdere verpakkingen. "Fabrikanten verhogen daarom hun prijzen en de supermarkten zijn van mening dat producenten er een slaatje uit proberen te slaan. Dat zorgt voor stroeve onderhandelingen", aldus Moers.

Zo zijn supermarktketen Albert Heijn en Nestlé nog steeds in conflict over de prijzen van de producten van de levensmiddelenproducent. Als gevolg daarvan zijn bepaalde artikelen al enige tijd niet te verkrijgen bij Albert Heijn. De grootgrutter uit Zaandam bracht ruim een week geleden naar buiten dat Nestlé, de maker van onder meer Nescafé, KitKat en Maggi, de prijzen exorbitant wilde verhogen.

Product tijdelijk niet verkrijgbaar

Jumbo laat weten veelvuldig door leveranciers te worden geconfronteerd met prijsstijgingen. Momenteel is het bedrijf in gesprek met de producent van Fuze Tea, waardoor het product tijdelijk niet verkrijgbaar is.

"We bekijken of een prijsstijging reëel is en te rechtvaardigen vanuit onderliggende prijsstijgingen, zoals hogere prijzen voor bijvoorbeeld grondstoffen, transport of energie. Extra prijsverhogingen door leveranciers boven op kostenstijgingen zijn onwenselijk, omdat die de inflatie onnodig verder aanwakkeren", zegt een woordvoerder.

De supermarktketen uit Veghel benadrukt dat de prijsstijgingen van leveranciers niet zomaar aan de klant worden doorberekend. "Klanten kunnen bij Jumbo altijd rekenen op lage prijzen en we hebben te maken met stevige concurrentie."

Strijd op twee fronten

Algemeen directeur Marcel Huizing van Dirk van den Broek ziet ook dat er sprake is van een strijd op twee fronten. "Daarom kijken we naar andere leveranciers en we onderhandelen op het scherpst van de snede."

Volgens retailexpert Michel Kregel heeft de consument er uiteindelijk baat bij dat er nu soms lege schappen zijn. "Producenten merken dan dat hun product niet verkocht wordt. Supermarkten kunnen er dan de gunstigste prijs uit slepen."

Kregel laat verder weten dat de slag om de consument altijd blijft bestaan. "Grote supermarkten moeten strijd voeren om consumenten te lokken met aanbiedingen, zodat klanten niet overlopen naar een goedkopere concurrent."

De Nederlandse consument is namelijk heel kritisch als het gaat om prijzen, meent Dirk Mulder, sectorbankier handel en retail bij ING. "Supermarkten zien ook wel dat er sprake is van mislukte oogsten en schaarste, waardoor leveranciers de prijzen moeten verhogen. Maar een supermarkt wil niet als eerste een extreme prijsverhoging doorberekenen aan de consument. Zij wijken dan te veel af van hun concurrenten."