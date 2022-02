De fundering van een nog te plaatsen windmolen in windpark Hollandse Kust Zuid is beschadigd door het vrachtschip Julietta D dat maandag tijdens de storm op drift is geraakt. Het gaat om een windmolenpark van energiebedrijf Vattenfall, dat nog niet kan zeggen hoe groot de schade is.

Het windmolenpark dat uiteindelijk uit 140 windmolens zal bestaan, is nog niet operationeel. Er zijn nu 34 funderingen geplaatst. "Eén daarvan is nu beschadigd", zegt een woordvoerder van Vattenfall. Hoe groot de schade precies is en of dit effect heeft op de ingebruikname van de molen, is nog niet te zeggen.

"We hebben de schade nu vanuit de lucht vastgesteld", licht de woordvoerder toe. "De zee is nog te onstuimig om ter plekke onderzoek te doen." Behalve de fundering van de windmolen van Vattenfall, raakte het losgeslagen schip ook een onderstel van een transformatorplatform van netbeheerder TenneT.

Daarvoor was het al vaartuig tegen een ander schip aangevaren, waarna het volledig op drift raakte. De kapitein en stuurman van het schip zijn enige tijd vastgehouden, omdat zij mogelijk het schip voortijdig hadden verlaten.