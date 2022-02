Het kabinet zet de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) tijdelijk stop omdat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) melding heeft gemaakt van misbruik van de regeling. Dat schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag aan de Tweede Kamer.

In welke zin er misbruik gemaakt is van de regeling is niet meteen duidelijk. De minister meldt alleen dat ze maandag een melding ontving van zowel de NLA als het Openbaar Ministerie (OM) en daarom beslist heeft om de regeling op te schorten. Het ministerie van Volksgezondheid werkt hiervoor samen met het OM, dat bepaalt of er tot vervolging overgegaan moet worden.

De regeling werd vorig jaar in het leven geroepen en is bedoeld om mensen tijdelijk aan een baan te helpen in de zorg en daardoor de andere medewerkers te ontlasten op drukke momenten tijdens de coronacrisis. Met de regeling betaalt de overheid alle loonkosten en 20 procent van de begeleidingskosten van de tijdelijke werknemer. Vorig jaar werd er net geen 84 miljoen euro subsidie verleend aan 513 bedrijven.

Normaal zou de subsidie dit jaar verlengd worden, maar voorlopig is dat dus niet het geval. Wat er verder mee gebeurt en hoe de fraude zal aangepakt worden, maakt het ministerie later bekend.