Italië gaat de prijsontwikkeling van coronatests meenemen bij het bepalen van de inflatie. Ook bureaustoelen en pokebowls, een maaltijd uit Hawaï die meestal wordt afgehaald, worden voortaan meegewogen nu die door thuiswerken en coronamaatregelen veel belangrijker zijn geworden. Die aankondiging deed het Italiaanse statistiekbureau Istat woensdag.

Italië past jaarlijks de producten aan die meewegen bij het bepalen van de inflatie. Dit jaar gaan verder een zuurstofmeter voor het bepalen van de hoeveelheid zuurstof in het bloed, een gymmat om thuis te kunnen sporten en abonnementen op muziekstreamingdiensten mee in de berekeningen.

Vorig jaar voegde het Italiaans statistiekbureau onder meer gezichtsmaskers en ontsmettende handgel toe. Ieder land mag zelf bepalen op welke wijze het de inflatie precies bepaalt.

De geldontwaarding in Italië kwam in januari uit op 4,8 procent ten opzichte van de eerste maand van 2021. Dat was het hoogste percentage sinds 1996. Vooral de hoge energieprijzen speelden daarbij een rol.