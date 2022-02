De storm die maandag op de laatste dag van januari over Nederland raasde heeft niet tot een record aan windproductie geleid. Enkele windparken moesten namelijk afgeschakeld worden wegens de harde wind.

Opvallend genoeg werd er twee dagen eerder wel een record gebroken, meldt Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Windmolens produceerden zaterdag 29 januari 143.000 megawattuur aan windenergie, naar schatting goed voor 42 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en een recordhoeveelheid volgens Energieopwek. Maandag werd er 137.000 megawattuur geproduceerd, wat goed is voor 35 procent van het verbruik.

Dat er zaterdag wel een record werd gebroken en maandag tijdens storm Corrie niet heeft volgens Energieopwek twee redenen. In de eerste plaats is de wind bij storm niet constant en zijn er eerder pieken op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld aan zee. "Op die piekmomenten zal het waarschijnlijk harder gewaaid hebben dan zaterdag, maar zaterdag was de wind constanter over het hele land, waardoor meer windmolens extra productie haalden", legt een woordvoerder uit.

Daarnaast moet bij stormen altijd een aantal windmolens afgeschakeld worden omdat het te hard waait. Afhankelijk van het model en de bouw van de molen kan een heel harde wind schade opleveren aan de bladen. Hoeveel windmolens er maandag zijn stilgelegd, is niet duidelijk.

Meer hernieuwbare energie opgewekt dan vorig jaar

In totaal werd er in januari 14 procent meer hernieuwbare energie opgewekt dan in januari vorig jaar. Windenergie nam daarvan het grootste gedeelte voor de rekening en dan in het bijzonder de recorddagen. Want de rest van januari was volgens Energieopwek eerder windstil.

Ook voor zonne-energie werd een record gebroken. 30 januari produceerden Nederlandse zonnepanelen 22.000 megawattuur, ofwel 7 procent van het elektriciteitsverbruik van die dag.