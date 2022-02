Het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom heeft afgelopen nacht tussen 22.00 en 6.00 uur Nederlandse tijd extra gas naar Europa gestuurd door de pijplijn die Rusland en Duitsland verbindt via Polen. Ondertussen is die aanvoer alweer stilgelegd, blijkt uit data van de Duitse netwerkbeheerder Gascade.

Sinds december stroomde het gas in de Yamal-Europe-pijplijn de verkeerde kant op. Er kwam dus gas vanuit Duitsland in Rusland terecht. Onder meer daardoor werd de gasprijs in de laatste weken van vorig jaar opgedreven naar een record van 180 euro per megawattuur.

De actie leidde tot boze reacties tegenover Rusland, dat al een tijd in de clinch ligt met het Westen over de inzet van Russische troepen aan de Oekraïense grens. Dinsdagavond besloot de Russische regering om de stroom weer om te draaien en gas naar Duitsland te sturen.

Pijplijn is goed voor een zesde van aanvoer naar Europa en Turkije

Gazprom had op de pijpleiding capaciteit geboekt tussen 22.00 uur en 6.00 uur Nederlandse tijd en heeft in die tijd ruim 16.000 kilowattuur gas naar Duitsland gestuurd. Ondertussen is de aanvoer dus opnieuw stopgezet en het bedrijf heeft voorlopig nog geen capaciteit geboekt voor de rest van februari. Die boekingen gebeuren via dagelijkse veilingen.

De Yamal-Europe-pijplijn is in normale tijden goed voor een zesde van de Russische gasaanvoer naar Europa en Turkije. Er stroomt ook Russisch gas onze kant uit via onder meer de Nord Stream-pijplijn, al is dat op dit moment niet genoeg om de prijs op korte termijn te drukken.

Daarnaast loopt er al lange tijd een discussie tussen Rusland en Duitsland over de Nord Stream 2. Die moet meer gas vanuit Rusland naar Europa sturen, maar Duitsland wil geen vergunning uitgeven tot er garanties zijn dat Rusland niet plots de gaskraan zal dichtdraaien.

Momenteel kost één megawattuur gas volgens de Europese benchmark zo'n 77 euro.