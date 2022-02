De inflatie in Nederland is in januari flink opgelopen tot 7,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van de Europees geharmoniseerde methode. Het cijfer loopt vooruit op de bekendmaking van de inflatie in de eurozone door het Europese statistiekbureau Eurostat.

De prijzen stijgen al langere tijd. Dat komt onder meer door het snelle economische herstel van de coronacrisis, waardoor tekorten aan bepaalde materialen zijn ontstaan. Ook de hogere voedings- en energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie hard oploopt.

Het CBS geeft volgende week de Nederlandse inflatie volgens de eigen rekenmethode vrij. Die komt doorgaans iets lager uit en stond in december op 5,7 procent. Dat was het hoogste niveau in bijna veertig jaar. Volgens het statistiekbureau was alleen al de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar eerder.

De methodes die Europese landen hanteren voor het berekenen van de inflatie verschillen licht van elkaar. Zo kan de weging van verschillende zaken anders zijn. Om de inflatiecijfers toch te kunnen vergelijken is de Europees geharmoniseerde methode (HICP) bedacht. Volgens deze methode bedroeg de Nederlandse inflatie over heel 2021 2,8 procent.