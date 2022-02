Een groep geneesmiddelenfabrikanten en distributeurs heeft afgesproken om 590 miljoen dollar te betalen om rechtszaken te schikken rond de verslaving aan pijnstillers onder leden van inheemse Amerikaanse volken, staat volgens persbureau AFP in een Amerikaans gerechtelijk dossier dat dinsdag is vrijgegeven.

De overeenkomst is de laatste ontwikkeling in een reeks rechtszaken in de Amerikaanse "opioïdencrisis", die de afgelopen twintig jaar meer dan 500.000 levens heeft geëist en enkele van de grootste bedrijven in de Amerikaanse medische sector in het nauw heeft gebracht.

De farmaceutische bedrijven McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health hadden vorig jaar september al een afzonderlijke overeenkomst gesloten met het Cherokee-volk voor een bedrag van 75 miljoen dollar.

Nu hebben de bedrijven afgesproken om over een periode van zeven jaar nog eens 440 miljoen dollar te betalen aan andere inheemse Amerikaanse volken, leidt AFP af uit documenten die de eisers dinsdag hebben ingediend bij een federale rechtbank in Ohio.

Het farmaceutische concern Johnson & Johnson heeft toegezegd om over een periode van twee jaar 150 miljoen dollar te betalen aan alle inheemse volken, inclusief 18 miljoen dollar voor de Cherokees.

Voor inheemse Amerikanen waren de gevolgen van de opiatencrisis ernstiger dan voor andere bevolkingsgroepen

Van alle bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten ondervonden inheemse Amerikanen de gevolgen van de opiatencrisis het ergst. Het percentage overdoses per hoofd van de bevolking ligt in deze groep dan bij alle andere bevolkingsgroepen, stelt het Tribal Leadership Committee in de ingediende stukken.

Johnson & Johnson, McKesson en de andere twee bedrijven in het akkoord - AmerisourceBergen en Cardinal Health - stemden eerder in met een wereldwijde schikking van 26 miljard dollar in zaken rond de zeer verslavende pijnstillers.

De eisende inheemse volken moeten de overeenkomst nog goedkeuren, zegt hun advocatenkantoor. Dit eerste schikkingsvoorstel is "een cruciale eerste stap naar een zekere mate van gerechtigheid voor de volken en gemeenschappen in de Verenigde Staten bij wie de opioïde-epidemie is begonnen", zei Tara Sutton, een advocaat van kantoor Robins Kaplan.

Volgens Douglas Yankton, voorzitter van de Spirit Lake Nation in North Dakota, zal het geld van de schikking "helpen bij het financieren van cruciale, in het reservaat aanwezige, op culturen afgestemde diensten voor de behandeling van de verslaving aan pijnstillers".

Steven Skikos, een advocaat die de inheemse volken vertegenwoordigt, vertelde AFP dat de groep ook vorderingen zal instellen tegen andere medicijnfabrikanten.