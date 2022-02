De zeevaart in de Rotterdamse haven zorgt voor een jaarlijkse koolstofuitstoot van zeker 13,7 miljoen ton en is daarmee de meest vervuilende zeehaven van Europa, staat in een onderzoek van de milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) dat woensdag verschijnt, schrijft NRC.

De Europese milieuorganisatie is nagegaan welke CO2-uitstoot van de scheepvaart kan worden toegeschreven aan zeehavens. De emissies van elektriciteitscentrales, olieraffinaderijen en andere industrie rond de havens zijn buiten beschouwing gelaten.

De schatting van T&E is gebaseerd op de uitstoot van de schepen op de vaarroutes naar Europa en tijdens de periode dat zij zijn aangemeerd. De organisatie hoopt het debat op gang te brengen over de impact van Europese havens op het klimaat.

De Europese Unie moet volgens T&E sneller strengere klimaatmaatregelen invoeren voor de maritieme sector. Zo kunnen cruiseschepen groene stroom gebruiken door in te pluggen aan wal. Zij hebben dan niet langer dieselgeneratoren nodig voor de voorzieningen aan boord.

Volgens T&E is de CO2-uitstoot rond de zeevaart in Rotterdam ongeveer vier keer zoveel als die van een kolencentrale. De grootste vervuilers na Rotterdam zijn de havens van het Belgische Antwerpen (7,4 miljoen ton CO2), het Duitse Hamburg (4,7 miljoen ton) en het Spaanse Algeciras (3,3 miljoen ton).

In juni 2021 hebben de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Le Havre volgens NRC laten weten dat zij vanaf 2028 grote containerschepen willen voorzien van walstroom.