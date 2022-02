In januari zijn in Nederland 30.984 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar en het kleinste aantal sinds in 2007 werd begonnen met het bijhouden van de cijfers. Dat melden belangenclubs BOVAG en RAI Vereniging dinsdag.

Oorzaak van het kleine aantal registraties is volgens de verenigingen het wereldwijde tekort aan chips. Auto's hebben tegenwoordig tal van chips aan boord, maar sinds de start van de pandemie - nu bijna twee jaar geleden - is er een groot tekort aan. Daardoor zijn grote problemen ontstaan bij het leveren van auto's.

Nederlanders bestelden de afgelopen tijd dan ook best veel auto's bij hun dealer, maar ze kunnen simpelweg niet geleverd worden. De twee verenigingen verwachten dat deze problemen nog zeker tot halverwege dit jaar aanhouden.

Wel is de verwachting dat dit jaar meer nieuwe auto's worden geregistreerd dan vorig jaar: 390.000, tegenover 323.000 vorig jaar.

Een op de tien nieuwe auto's rijdt elektrisch

Uit de cijfers blijkt ook dat in de eerste maand van dit jaar een op de tien verkochte auto's elektrisch rijdt. In het verleden waren het vaak zakelijke rijders die een e-auto aanschaften, maar in januari deden juist relatief veel particulieren dat.

Dit komt waarschijnlijk door nieuwe belastingregels. Zo kunnen particulieren sinds het begin van dit jaar een aanschafsubsidie krijgen. Daarnaast is de bijtelling voor elektrische auto's begin dit jaar omhooggegaan. Daarom hebben veel zakelijke rijders bewust vóór de jaarwisseling een elektrische auto gekocht, omdat ze dan nog onder het lagere bijtellingspercentage vallen.

De meest geregistreerde merken in januari 2022: Volkswagen (3.074 exemplaren - 9,9 procent marktaandeel)

Toyota (439 - 7,9 procent)

Peugeot (2.089 - 6,7 procent)

KIA (2.064 - 6,7 procent)

Renault (1.899 - 6,1 procent)