De Zeeuwse snackbarhouder Raymond Warrens krijgt geen miljoenen van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy's. Warrens heeft in Goes een snackbar met dezelfde naam en vindt dat de Amerikanen inbreuk maken op zijn merkenrecht door twee dochterbedrijven in Nederland ook de naam Wendy's te geven. Daar ging de rechtbank Amsterdam niet in mee, meldt RTL Nieuws.

Warrens en de fastfoodketen uit de VS liggen al decennia met elkaar overhoop. De Zeeuwse ondernemer heeft in de Benelux het recht om het merk Wendy's te voeren. Maar de Amerikanen willen dat merk graag ook gebruiken voor hun Europese expansie.

Beide bedrijven staan al sinds de jaren negentig regelmatig tegenover elkaar in de rechtszaal. Telkens won Warrens. Hij hoefde daarom de naam van zijn snackbar niet aan te passen, terwijl de Amerikaanse fastfoodgigant, met een omzet van meer dan 1 miljard euro, die naam niet mocht gebruiken in de Benelux.

Maar deze keer trok de Zeeuwse ondernemer wél aan het kortste eind. Hij eiste 6,5 miljoen euro van de Amerikanen, omdat ze met Wendy's Netherlands BV en Wendy's Netherlands Holdings BV volgens Warrens inbreuk maken op zijn merkenrecht.

De rechter was het daar niet mee eens, omdat de Amerikaanse keten beide dochterbedrijven gebruikt voor interne doeleinden en niet om fastfood te verkopen. Daardoor kan geen verwarring ontstaan met de snackbar in Goes.

De uitspraak van de rechter betekent overigens niet dat Warrens de naam van zijn snackbar moet veranderen. Hij heeft nog altijd het recht om de naam Wendy's te gebruiken en de Amerikanen moeten nog steeds op zoek naar een andere oplossing als ze in de Benelux een vestiging willen openen.