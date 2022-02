Steeds meer grote zeeschepen in de haven van Rotterdam moeten in quarantaine vanwege coronabesmettingen. Volgens de laatste cijfers van havenbeheerder Port of Rotterdam gaat het om achttien schepen met in totaal honderden mensen aan boord en tal van containers en andere vracht. Begin januari ging het nog om negen schepen.

Ook in de haven van Antwerpen, na Rotterdam de grootste haven van Europa, zijn er coronabesmettingen. Daar liggen momenteel 24 schepen in quarantaine. De schepen van vaak meer dan 100 meter lang en hebben veel goederen bij zich.

De belangenvereniging voor rederijen KVNR wil dat de regels voor zeeschepen snel worden aangepast. Werknemers in essentiële bedrijfsprocessen hoeven in Nederland niet in quarantaine als ze geen klachten hebben, maar voor de scheepvaart gelden nog altijd strenge regels.

"Van alle producten om je heen komt 90 procent per zeeschip naar Nederland", zegt KVNR-directeur Annet Koster. "We zijn een onmisbare schakel." De vereniging stelt dat door de strenge regels tekorten aan goederen kunnen ontstaan.

De brancheorganisatie wil dan ook dat het kabinet de regels voor de scheepvaart versoepelt, zodat de bemanning minder snel in quarantaine hoeft. Zo denkt de KVNR aan individuele bemanningsleden die in zelfisolatie gaan, in plaats van dat de gehele bemanning in quarantaine moet. Op die manier kan het werk gewoon doorgaan.