Milieuactivisten en werknemers van autofabriek VDL Nedcar staan dinsdag tegenover elkaar in het Limburgse Born. De ene groep wil bomen kappen, de andere wil dat koste wat het kost voorkomen. Wat speelt er precies?

Bij de fabriek in het Limburgse Born worden nu nog auto's voor BMW in elkaar gezet. Maar dat contract loopt eind 2023 af en de Duitse autoproducent heeft al aangegeven het contract niet te verlengen.

VDL Nedcar is daarom op zoek naar een nieuwe opdrachtgever, om te voorkomen dat de fabriek moet sluiten en de 4.200 medewerkers mogelijk op straat staan. Het bedrijf is in gesprek met de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Rivian, dat mogelijk vanaf 2024 de auto's voor de Europese markt in Born wil laten maken.

VDL Nedcar is nog niet rond met nieuwe opdrachtgever

De deal is echter nog niet 100 procent zeker en hangt mede af van de vraag of VDL Nedcar inderdaad al in 2024 kan beginnen met de productie. Daar is volgens het bedrijf een tweede fabricagehal voor nodig. De hal waar nu nog BMW's worden gebouwd, zou namelijk eerst moeten worden omgebouwd om de Rivian-auto's te maken.

Dat ombouwen zou flink wat tijd in beslag nemen, waardoor VDL Nedcar pas in de loop van 2025 voor de mogelijke nieuwe klant aan de slag kan. Daar zou Rivian vermoedelijk niet blij mee zijn.

Bos moet wijken voor nieuwe fabriekshal

VDL Nedcar heeft voor de nieuwe hal al een plek op het oog, namelijk naast de huidige fabriek. Alleen daar staat nu nog het Sterrebos, waarvan een groot gedeelte moet worden gekapt om de uitbreiding mogelijk te maken. De grond is al in handen van VDL Nedcar en het bedrijf heeft ook al toestemming van de provincie en het Rijk om de bomen te kappen.

Milieuactivisten zijn het daar niet mee eens. Zij willen dat de bomen behouden blijven en vinden dat VDL Nedcar op zoek moet naar een andere plek om uit te breiden. Zij spanden daarom een rechtszaak aan. Daarin doet de rechter uiterlijk 23 februari uitspraak.

Om hun standpunt kracht bij te zetten, is een deel van de activisten afgelopen vrijdag het bos ingegaan, ook al was dat niet toegestaan. Ze klommen in de bomen en enkelen van hen zitten daar nog steeds in. Voor de actie was de afgelopen dagen veel media-aandacht.

Actievoerders klommen in bomen uit protest tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos. Actievoerders klommen in bomen uit protest tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos. Foto: ANP

Medewerkers vrezen hun baan kwijt te raken

Medewerkers van VDL Nedcar houden dinsdagmiddag een tegendemonstratie. Zij willen een tegengeluid laten horen omdat ze vrezen hun baan te verliezen als de fabriek niet kan uitbreiden. Ook wijzen ze erop dat VDL Nedcar weliswaar bomen wil kappen, maar dat daar elders nieuwe bomen voor in de plaats komen.

De maand februari is cruciaal voor de autofabriek. Niet alleen omdat de Raad van State deze maand uitspraak doet, maar ook omdat de bomen voor 1 maart moeten zijn gekapt. Op die datum begint het broedseizoen en dan is het kappen enkele maanden niet toegestaan. Als VDL Nedcar pas na het broedseizoen met de bomenkap kan beginnen, zijn er grote twijfels of de nieuwe fabriekshal op tijd klaar is. De bouw duurt naar verwachting anderhalf jaar.

Mogelijke opdrachtgever haakte op laatste moment af

Eerder al raakte de autofabriek een andere potentiële opdrachtgever kwijt: de eveneens Amerikaanse autobouwer Canoo. Die leek aanvankelijk een deal te sluiten met de autofabriek, maar zag daar op het laatste moment van af. Dit vanwege "ontwikkelingen bij VDL Nedcar", zoals het Amerikaanse bedrijf het omschreef. Wat Canoo hiermee bedoelde is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk heeft het te maken met de twijfels of VDL Nedcar op tijd kon beginnen met de autoproductie.

De medewerkers van VDL Nedcar hopen daarom met hun actie van dinsdag dat ze de rechter kunnen overtuigen de bomenkap toch toe te staan. Het zou voor de fabriek een doemscenario zijn als ook Rivian door de vertraging afhaakt.