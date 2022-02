De haven van Belfast, de grootste haven van Noord-Ierland, heeft vorig jaar een recordhoeveelheid aan vracht overgeslagen. Dat heeft de haven vooral te danken aan de ingewikkelde status die Noord-Ierland noodgedwongen kreeg na het vertrek van de Britten uit de Europese interne markt.

In totaal werd er voor 25,6 miljoen ton aan vracht overgeslagen. Dat is bijna een tiende meer dan in 2020, toen Noord-Ierland de aparte Brexit-status nog niet had en de scheepvaart bovendien sterk werd getroffen door de gevolgen van de corona-uitbraak.

De containeroverslag in Belfast bereikte vorig jaar het hoogste niveau in jaren en de hoeveelheid passagiers van veerboten schoot met 69 procent omhoog.

Dat laatste hangt samen met de versoepeling van coronamaatregelen die het een jaar eerder nog erg lastig maakten om op een ferry te stappen.

Europese goederen mogen zonder douanecontrole naar Noord-Ierland

Volgens haventopman Michael Robinson zijn de goede cijfers voor een groot deel te danken aan de Brexit en het feit dat die nog steeds niet volledig is uitgewerkt. Er is namelijk afgesproken dat goederen uit de EU nog wel onbelemmerd naar Noord-Ierland mogen, hoewel het onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.

Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland uitgevoerd moeten worden en dat gaat in tegen het vredesakkoord dat pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken in de jaren negentig sloten.

De Noord-Ierse situatie is een terugkerend pijnpunt in de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering beklaagt zich erover dat de gemaakte afspraken onwerkbaar zijn, omdat goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan nu door de douane gecontroleerd moeten worden.

Londen dreigde vorig jaar in de onderhandelingen over deze kwestie al meerdere keren eenzijdig de Brexit-afspraken op te zeggen. Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds met Brussel in gesprek over een oplossing.