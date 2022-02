Ethiopian Airlines voert dinsdag een demonstratievlucht uit met een Boeing 737 MAX. Dat gebeurt bijna drie jaar nadat een toestel van hetzelfde type van de luchtvaartmaatschappij is gecrasht. Na het ongeluk, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen, moesten de 737 MAX-toestellen wereldwijd langdurig aan de grond blijven.

Het ongeluk vond plaats in maart 2019 en was de tweede crash met dit type toestel in korte tijd. In oktober 2018 stortte ook een Boeing 737 MAX neer in Indonesië. Daarbij kwamen 189 inzittenden om het leven.

Tijdens onderzoek naar de incidenten kwamen mankementen aan het licht. Vanaf dat moment mocht geen enkel toestel van het type nog vliegen. Fabrikant Boeing moest eerst de problemen oplossen.

Het zorgde voor een reeks rechtszaken en een schadepost van 20 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Pas na aanpassingen aan het toestel en uitgebreide tests besloten veel luchtvaartautoriteiten vluchten met de Boeing 737 MAX weer toe te staan. Onder meer in Europa, de Verenigde Staten en China mogen luchtvaartmaatschappijen er weer mee vliegen.

Ethiopian Airlines voert dinsdag een demonstratievlucht uit, waarbij het toestel een rondje vliegt om de Kilimanjaro, Afrika's hoogste berg. Aan boord zijn journalisten, diplomaten en officials.

Nabestaanden van slachtoffers van de crash zijn kritisch op het besluit van het Ethiopische bedrijf om weer met de Boeing 737 MAX te vliegen. De luchtvaartmaatschappij verweert zich door te benadrukken dat het besluit is genomen na uitvoerige testprocedures van luchtvaartautoriteiten.