De Europese aardgasprijzen gingen dinsdag hard omlaag. De daling volgde op het herstel van Russische gasleveringen aan Europa via een belangrijke route door Oekraïne.

De prijs van 1 megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidend is voor de Europese gasprijzen, zakte met bijna 11 procent tot 75,50 euro. In december piekte de gasprijs nog op meer dan 180 euro per megawattuur.

Handelaren reageerden op gegevens van netbeheerder Eustream, die aantonen dat de Russische gasleveringen aan Slowakije via het Vel'ké Kapusany-interconnectiepunt aan de grens met Oekraïne weer een normaal niveau hebben bereikt.

Deze extra Russische bevoorrading zet de gasprijzen onder neerwaartse druk. Ook het zachte winterweer remt de vraag naar gas. De aankomst van verschillende schepen met ladingen vloeibaar aardgas (lng) in de Europese havens drukt de prijs eveneens.

Spanningen tussen Rusland en Oekraïne

De Russische gasleveringen via de Nord Stream 2-pijplijn, die via de Oostzee naar Duitsland loopt, zijn nog altijd niet opgestart en de geopolitieke spanningen rond Oekraïne lopen nog altijd op.

De Russische president Vladimir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de Verenigde Staten houden rekening met een Russische inval. Rusland wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garanties kan geven dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en zijn Amerikaanse collega Antony Blinken voeren dinsdag telefonisch overleg over de kwestie. Poetin sprak eerder deze week al met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en heeft dinsdag een ontmoeting met de Hongaarse premier Viktor Orbán.

De Europese Unie heeft ondertussen al met andere gasleveranciers, zoals de VS, Qatar en Azerbeidzjan, gesproken over noodleveringen als de spanningen rond Oekraïne escaleren en Rusland zou besluiten de gaskraan helemaal dicht te draaien. Rusland is echter afhankelijk van de export van aardgas en olie en zal dat volgens experts niet snel doen.