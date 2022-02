Bij pluimveebedrijven in Biddinghuizen (Flevoland) en Vuren (Gelderland) is de vogelgriep vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Het zijn al de achtste en negende vondst sinds het begin van dit jaar. Minister Henk Staghouwer (Landbouw) noemt de vogelgriep nu een permanente bedreiging voor de pluimveesector.

Bij de pluimveehouder in Vuren moesten door de vondst 168.000 kippen worden geruimd. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf liggen veertien andere pluimveebedrijven. Voor hen geldt een vervoersverbod.

In Biddinghuizen gaat het om een vleeseendenbedrijf. Daar moesten 9.700 dieren worden geruimd. In de nabijheid liggen diverse andere pluimveebedrijven, waarvan de NVWA de situatie nauwlettend in de gaten houdt. In de wijdere omgeving liggen nog een aantal andere bedrijven, die een vervoersverbod opgelegd hebben gekregen.

Volgens onderzoekers van het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut heeft Europa momenteel te maken met de ergste uitbraak van vogelgriep ooit. Al sinds oktober wordt het virus regelmatig aangetroffen. Sindsdien geldt een landelijke ophokplicht. Dit betekent dat kippen, eenden, maar bijvoorbeeld ook siervogels, moeten worden afgeschermd.

Voor pluimveehouders die vrije uitloopeieren verkopen kan die ophokplicht grote gevolgen hebben. Wanneer deze maatregel zestien weken van kracht is, mogen ze hun eieren niet meer als vrije uitloopeieren verkopen. Mocht de ophokplichtmaatregel niet veranderen, dan mogen pluimveehouders vanaf 16 februari hun eieren alleen verkopen als scharreleieren.

"Het lijkt erop dat vogelgriep nu een structureel probleem is geworden en dat vogelgriep het hele jaar rond in Nederland voorkomt", zegt minister Staghouwer. "Dit vraagt om oplossingen voor de lange termijn." Daarover gaat de minister in gesprek met de sector en andere belanghebbenden. Aan welke maatregelen hij denkt, is niet duidelijk.