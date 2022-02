Het Verbond van Verzekeraars (VvV) verwacht volgens een eerste schatting dat de schade van storm Corrie uitkomt op ruim 10 miljoen euro. De storm was maandag vooral merkbaar in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en het Waddengebied.

De verzekeraarskoepel kan op dit moment nog niet precies zeggen hoe groot de schade zal zijn omdat de schadeclaims nog worden ingediend bij verzekeraars. Ook regionale inschattingen zijn moeilijk en specifieke zaken zoals het losgeslagen schip zijn nog niet opgenomen in de schattingen.

Wel weet het Verbond dat Corrie maandag vooral fors heeft huisgehouden in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en in het Waddengebied. De kustgebieden waren echter goed voorbereid op een storm, waardoor het schadebedrag daar volgens de organisatie lager uitvalt.

Richard Weurding, de algemeen directeur van het VvV, merkt op dat de schade beperkt is gebleven dankzij voorlichting door onder meer het KNMI en verzekeraars. Al waarschuwt hij dat er dinsdag nog forse windstoten kunnen zijn die tot vervolgschade kunnen leiden. "Dakpannen die maandag door windstoten zijn losgetrild, bomen die al iets ontworteld zijn of ingescheurde takken kunnen vandaag alsnog afwaaien”, zegt hij.

Storm Corrie waaide maandag vooral in de voormiddag over Nederland. Het zwaartepunt lag tussen 10.00 en 12.00 uur. 's Ochtends gaf het KNMI code code oranje af voor Noord-Holland, Friesland, de Wadden en het IJsselmeer. Dat werd rond 11.00 uur code geel voor Friesland en het Waddengebied, evenals in de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Zeeland.