De adviesprijs voor een liter benzine is op dit moment 2,151 euro, meldt UnitedConsumers dinsdag. Daarmee is het record van drie dagen geleden opnieuw gebroken, een dag nadat de olieprijs zijn hoogste punt sinds 2014 bereikte.

Zowel de olie- als benzineprijzen stijgen vooral door de toegenomen vraag naar benzine nu weer meer mensen de weg opgaan. De markten houden er ook rekening mee dat de Russische export van olie en gas wordt geraakt door een escalatie van het conflict aan de grens met Oekraïne, bijvoorbeeld in het geval van economische sancties.

Daarnaast is ook de euro duurder geworden in verhouding tot de dollar en olie wordt meestal afgerekend in dollars. Voor 1 dollar betaal je op dit moment 0,89 euro.

Die factoren zorgden ervoor dat de olieprijs maandag zijn hoogste punt bereikte sinds 2014, waarna de benzineprijs dinsdag volgde en eveneens zijn hoogte punt bereikte. De prijs voor een liter diesel blijft stabiel op 1,842 euro.

De olieproducerende landen, die verzameld zijn in het OPEC+-kartel, hebben beslist om vanaf volgende maand dagelijks 400.000 vaten meer te produceren dan in januari. Later deze week nemen de landen een besluit over de productie in maart, wat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw invloed zal hebben op de olieprijs.

