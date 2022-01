Vliegmaatschappij Ryanair wil dat de Belarussische regering garandeert dat het niet nogmaals een vliegtuig tot een noodlanding dwingt. Het land verplichtte vorig jaar een vliegtuig van Ryanair te landen door te doen alsof er een bommelding was. Zo kon de dictatoriale regering van Belarus een activist arresteren die in het vliegtuig zat.

Dit tot grote ergernis van Ryanair-topman Michael O'Leary. Hij eiste maandag dat Belarus zijn actie van vorig jaar niet herhaalt. Ook zei hij dat andere luchtvaartmaatschappijen niet over Belarus zouden moeten vliegen totdat er garanties zijn afgegeven.

"Het is belangrijk voor de toekomst van de luchtvaart dat er geen herhaling komt van wat in mijn ogen het eerste geval is van internationale piraterij dat door een staat is gesteund sinds het verdrag van Chicago in 1944." In dat verdrag zijn toen afspraken vastgelegd over de internationale burgerluchtvaart.

In mei vorig jaar was een vliegtuig van Ryanair onderweg van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. Toen het vliegtuig in het Belarussische luchtruim was, werd het gedwongen om te landen op het vliegveld van de hoofdstad Minsk. De autoriteiten zeiden dat een melding was binnengekomen dat er een bom aan boord van het toestel was.

Toen het toestel was geland, werden de activist Roman Protasevich en zijn vriendin gearresteerd. Van de bommelding bleek uiteindelijk niets waar. Het incident leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. De Verenigde Staten en de EU legden als gevolg van de landing sancties op aan Belarus.